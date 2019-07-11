Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99406
ALTIN
256.684
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1063
EURO
6.3877

Gençler Başkan’dan “paten alanı” istedi

Genç patenciler Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a alan sorunlarıyla ilgili dert yandı.

Gençler Başkan’dan “paten alanı” istedi

Genç patenciler Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a alan sorunlarıyla ilgili dert yandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:12
Gençler Başkan’dan “paten alanı” istedi

Paten alanları olmadığı için Atatürk Anıtı’nda paten sürmek zorunda kaldıklarını ve bunun da kazalarla sonuçlandığını söyleyen genç patenciler, paten alanı istedi.

Sorun kulağına geldikten sonra bu konuyla alakalı çalışanlarından araştırma isteyen Aşgın, “Bosna Parkı’nda paten alanı bulunuyor. Yetersiz veya lokasyon olarak uygun olmadığını düşünüyorsanız bu konu ile ilgili görüşlerinizi alırız” dedi.

Geçlerin sorunlarını dinleyen Aşgın notlarını almayı ihmal etmedi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ- Esra ESEN)

İlgili Haberler
“Reflektör can kurtarır”
“Reflektör can kurtarır”
Avrupa’da en çok Türkiye elbise ve ayakkabı alıyor
Avrupa’da en çok Türkiye elbise ve ayakkabı alıyor
Ferahlatan lezzet
Ferahlatan lezzet
Vali Çiftçi’ye teşekkür
Vali Çiftçi’ye teşekkür
Kamu-Sen üyelerinden Balkan turu
Kamu-Sen üyelerinden Balkan turu
Şemsek cenazeye katıldı
Şemsek cenazeye katıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim