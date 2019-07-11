Gençler Başkan’dan “paten alanı” istedi

Paten alanları olmadığı için Atatürk Anıtı’nda paten sürmek zorunda kaldıklarını ve bunun da kazalarla sonuçlandığını söyleyen genç patenciler, paten alanı istedi.

Sorun kulağına geldikten sonra bu konuyla alakalı çalışanlarından araştırma isteyen Aşgın, “Bosna Parkı’nda paten alanı bulunuyor. Yetersiz veya lokasyon olarak uygun olmadığını düşünüyorsanız bu konu ile ilgili görüşlerinizi alırız” dedi.

Geçlerin sorunlarını dinleyen Aşgın notlarını almayı ihmal etmedi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ- Esra ESEN)