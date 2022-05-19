Gençler Ata’nın huzurunda
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103’ncü yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.
Güncel 19.05.2022, 12:26
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Törende, Gazi Caddesi'ndeki Gençlik yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Törene, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlama töreni, Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.
(Taner ŞİMŞEK)
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