Gençler Ata’nın huzurunda

Törende, Gazi Caddesi'ndeki Gençlik yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Törene, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama töreni, Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

(Taner ŞİMŞEK)