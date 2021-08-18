“Gençler aşılarını tamamlamalı”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk önümüzdeki yeni akademik yılda yüz yüze eğitime geçmek için hazırlıkların devam ettiğini belirterek “Gençlerimiz de aşılarını tamamlarlarsa, bizim üniversite kapılarını açmamak gibi ihtimalimiz kalmaz” dedi.

Prof. Öztürk, Radyo Başakşehir’de yayınlanan “Tercih Meselesi” programına katılarak, YKS tercih dönemi ve üniversite ilgili soruları yanıtladı. “Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Ola ki bu süreç tekrar uzaktan eğitime mahkûm etti, uzaktan eğitim konusunda altyapı ne durumda? Bir de aşı konusunda söyleyeceklerinizi merak ediyorum” şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Öztürk, Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı çalışmalarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Öğrencilerden, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşı konusuna önem vermelerini isteyen Öztürk şunları kaydetti: “Aşı konusuyla ilgili gençlerimiz gerekli ihtimamı gösterir, aşılarını tamamlarlarsa, üniversite kapılarını açmamak gibi ihtimalimiz kalmaz. Biz gençlerimizle buluşmak istiyoruz. Uzaktan eğitimi etkin hale getirmek için elimizden geleni yaptık. Normal dönemde de uzaktan eğitimin katkılarını kullanmaya devam edeceğiz, yan yana ama aşı olmak o kadar kritik ki arkadaşlarımız aşılarını tamamlarsa biz hasret gidermiş olacağız.

Uygulamalı eğitimler, kampüsler, öğrencilerimizin birbiriyle olan etkileşimiyle geliştirilen eğitim ortamından gençlerimizi uzak tutmak istemiyoruz. Bu olmaz, bunu uzatamayız ama gençlerimizin özellikle aşılarını tamamlamalarıyla birlikte biz bütün tedbirleri daha da sıklaştırarak inşallah bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde hızla ilerliyor. Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin bize verdiği tavsiyeler, diğer tedbir uygulamaları bağlamında tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik, diyebilirim”

Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi olarak salgın nedeniyle önümüzdeki dönemde olası uzaktan eğitim için de çok ciddi yatırımlar yaptıklarını, bilişim altyapısını tamamen yenilediklerini anlattı. Hitit Üniversitesi’nin 2006’dan sonra kurulan üniversiteler arasında saygın bir konuma sahip olduğunu, geçmişinde Gazi ve Ondokuz Mayıs üniversiteleriyle kesişmiş olan, halen 11 fakülte, 18 bine yakın öğrencisi, yaklaşık 228 programı ile ülkeye ve bulunduğu coğrafyaya çok ciddi katkı sunan yükseköğretim kurumu haline geldiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, Çorum’da üniversite öğrencileri için barınma ve ulaşım imkanlarının bir çok avantaja sahip olduğunu açıkladı.

Ailelerin öğrencilere tercihler konusunda baskı yapmaması gerektiğini dile getiren Rektör Öztürk, “Rızkı veren Allah’tır, rızık Allah’ın kudreti altında, kimse aç açıkta kalmaz. Yeter ki çalışmayı, insan olmayı, insanlığa hizmet etmeyi kendine düstur edinen gençleri istedikleri alanda yetişmeleri için fırsat tanıyalım. Bu memlekette başarılı olan her gence ihtiyaç var. Etki altında kalmadan gençlerimiz tavsiye alabilirler. İlgili uzmanlara başvurabilirler, dijital ortamda bilgiye ulaşabilirler ama kimse kimseye bir alanı dikte etmesin” dedi.

(Haber Merkezi)