Genç yaşta trafik kazasında can verdi

Alınan bilgiye göre Abdullah Haboğlu’nun (22) kullandığı 19 ACP 665 plakalı otomobil, Samsun-Ankara Karayolu Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyeri aşıp, boş su kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Haboğlu’nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum’da Taşhan Caddesi’nin tanınmış esnaflarından Abdullah Haboğlu’nun torunu, Gayrimenkul ve Oto - Emlak sahibi Cüneyt Utku Haboğlu'nun oğlu ve Çorum Bahçeşehir Koleji Müdürü Yasin Haboğlu’nun kuzeni olan Abdullah Haboğlu’nun cenazesi saat 11.00’de hastaneden alınarak önce Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.