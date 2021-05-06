Genç yaşta rekor kan bağışı yaptı

Hüseyin Sucu, bronz madalyasını Kızılay Çorum Şubesi’nden alırken birde çağrıda bulundu.

Sucu, “Üç kişiye hayat doğaya bir fidan armağan etmek için en yakın Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunmaya davet ediyorum unutmayalım ki kan sürekli lazım olan bir ihtiyaçtır. Bu vesileyle pandemi döneminde zor şartlarda görev yapan Türk Kızılay’da çalışan doktor ve hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte canı gönülden teşşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinden hep birlikte kurtulup sağlıklı günlere döneceğimizi umut ederek tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

