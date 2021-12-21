Genç yaşta ölümü sevenlerini üzdü
Yaşamını İzmir’de sürdüren Çorumlu Alican Yılmaz, (45) genç yaşta yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu.
Güncel 21.12.2021, 21:41
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İzmir’de bir reklam firmasında çalışan ve 90’lı yıllarda Çorum’da bir süre yerel gazetelerin dizgi bölümünde görev alan Alican Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cenazesi Çorum’a getirilerek Hacı Bektaşi Veli Vakfı morguna konan Yılmaz, bugün saat 11.00’de buradan alınarak merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verilecek.
Yaklaşık 6 aydır kanser tedavisi gören 1çocuk babası Alican Yılmaz, 2013 yılında yaşanan bir kazada da annesi Emine Yılmaz’ı kaybetmişti.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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