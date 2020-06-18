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Genç yaşta ölümü derin üzüntü yaşattı

Ankara’da oturan 23 yaşındaki Onur Savur’un hayatını kaybetmesine derin üzüntüye neden oldu.

Güncel 18.06.2020, 15:33
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Genç yaşta ölümü derin üzüntü yaşattı

İsmail-Nazegül çiftinin oğulları Onur Savur’un kronik rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savur’un cenazesi Ankara’dan memleketi Çorum’un Kızılkır Köyü’ne getirildi.

Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in yanı sıra Ankara, Çorum ve çevre köylerden çok sayıda yurttaşın katıldığı cenaze töreninde Onur Savur’un cenazesi köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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