Genç yaşta kazada hayatını kaybetti

Caner Bellek'in genç yaşta hayatını kaybetmesi derin bir üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün öğle vakti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan düzenlenen törenin ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diler.

(Uğur GÖRKEM)

