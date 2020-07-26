Genç yaşta kazada can verdi

Merkeze bağlı Öksüzler Köyü’nde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza geçtiğimiz Cuma akşamı tarla dönüşü meydana geldi. Zülal Topsakal’ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktör sürücüsü Zülal Topsakal, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Zülal Topsakal’ın cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Topsakal’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından yakınları tarafından alınarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna kaldırıldı. Cenaze vakıf binasında düzenlenen törenin ardından Öksüzler Köyü’nde toprağa verildi.

İbrahim Topsakal’ın oğlu, Kamil, Hamil, Reyhani ve Dilek’in kardeşi olan Zülal Topsakal’ın genç yaşta elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi derin bir üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)