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Genç yaşta kansere yenildi

Çorum Belediyesi çalışanlarından Kenan Aydın, 39 yaşında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 

Güncel 23.01.2021, 15:24 23.01.2021, 15:27
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Genç yaşta kansere yenildi

Mecitözü ilçesi Elmapınarı Köyü’nden Mustafa Aydın’ın oğlu, Belediye çalışanlarından Sinan Aydın ile Osman Aydın’ın kardeşi Kenan Aydın, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın’ın vefatı, ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu. 
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elmapınarı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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