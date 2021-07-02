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Genç yaşta kansere yenik düştü

Güncel 02.07.2021, 10:38
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Genç yaşta kansere yenik düştü

Çorum’un tanınmış simalarından, Hitit Peyzaj sahibi Uğur Balak’ın dayısının kızı, berber Ömer Paya’nın eşi, biri erkek-biri kız iki çocuk annesi Tuğba Cihangir Paya (39) yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak, 20 günden beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece hayata veda etti. 
Kemal ve Ergül Cihangir’in kızları olan Tuğba Cihangir Paya’nın cenazesi, bugün Cuma namazından sonra Kayı köyünde toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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