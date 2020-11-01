Genç yaşta kalp krizinden hayatını kaybetti
Çorum Merkez Palabıyık Köyü’nden, demir doğrama ustası Kemal Bilgin (45), geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Güncel 01.11.2020, 17:55
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Merhum İbrahim Bilgin’in oğlu, PTT’den emekli Cemal Bilgin ile merhum Ramazan Bilgin’in kardeşi, Satı Bilgin’in eşi Kemal Bilgin, 3 çocuk babasıydı.
Kalp krizi sonucu hayata veda eden Kemal Bilgin’in cenazesi Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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