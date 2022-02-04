Genç yaşta kalbine yenildi
Güncel 04.02.2022, 13:24
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Sungurlu’ya bağlı Küçük Ekmekçi Köyünden vinç operatörü Murat Şıkbudak 32 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir Ankara’da hastanede tedavi gören Murat Şıkbudak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şıkbudak’ın genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Küçük Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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