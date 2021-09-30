Flaş HaberÇorum’da deprem
Genç yaşta iş kazasına kurban gitti
33 yaşındaki Fatih Sungurtekin isimli genç, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada yaşanan iş kazasında hayatını kaybetti.
Güncel 30.09.2021, 22:45
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Edinilen bilgilere göre; Fatih Sungurtekin, pres makinesinde çalıştığı sırada kırılan parçaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Talihsiz işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin fabrikada yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cafer Sungurtekin’in oğlu, Dursun Sungurtekin`in torunu olan Fatih Sungurtekin’in genç yaşta elim bir iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi derin üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi Ulucami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.(Haber Merkezi)
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