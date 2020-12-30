Genç yaşta hayata veda etti
Çorum Engelli Eğitim Merkezi’nin renkli simalarından Volkan Taştan, genç yaşta hayatını kaybetti.
Güncel 30.12.2020, 20:40
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Çorum'da engelleri aşarak hayata tutunmak için gösterdiği çabası ile herkese örnek olan Volkan Taştan, Engelli Eğitim Merkezi’nde neşesiyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Volkan Taştan'ın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Volkan Taştan’ın cenazesi, saat 13.00’te Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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