Son Dakika

Genç yaşta hayata veda etti

Çorum Engelli Eğitim Merkezi’nin renkli simalarından Volkan Taştan, genç yaşta hayatını kaybetti.

Güncel 30.12.2020, 20:40
136
Genç yaşta hayata veda etti

Çorum'da engelleri aşarak hayata tutunmak için gösterdiği çabası ile herkese örnek olan Volkan Taştan, Engelli Eğitim Merkezi’nde neşesiyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Volkan Taştan'ın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Volkan Taştan’ın cenazesi, saat 13.00’te Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:48
İkindi 15:08
Akşam 17:29
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@