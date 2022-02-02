Genç yaşta hayata tutunamadı
Çorum'da berberlik yapan 45 yaşındaki Mehmet Gençoğlu, genç yaşta hayata veda etti.
Güncel 02.02.2022, 19:14
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Satılmış Gençoğlu'nun oğlu, Seydali ve Deniz Gençoğlu’nun ağabeyi, Arap Gençoğlu’nun amcaoğlu Mehmet Gençoğlu, bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu.
Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Çorum merkez İğdeli-Kızılkır köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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