Genç yaşta canına kıydı

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Çorum merkeze bağlı Elmalı Köyü taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahsuni K., henüz bilinmeyen bir nedenle minibüsün kapısına elektrik kablosu ile kendisini astı.

Mahsuni K.’yı araçta asılı vaziyette görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Mahsuni K.’nın cenazesi dün Hacı Bektaş Vakfı’nda alınan helalliğin ardından Öksüzler Köyü’nde toprağa verildi.

İntihar olayı ile ilgili soruşturma ise devam ediyor. (Haber Merkezi)