Genç yaşta amansız hastalığa yenik düştü
Çorum merkeze bağlı Tarhan Köyü’nden Hatap Un Fabrikası’ndan emekli Dudu - Aslan Tutkaç çiftinin oğlu İbrahim Tutkaç (40) genç yaşta vefat etti.
Güncel 26.07.2021, 20:16
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Yakalandığı amansız hastalığa karşı uzun süredir tedavisine devam edilen İbrahim Tutkaç, genç yaşta hastalığa yenik düşerek sevenlerini üzüntüye boğdu.
2 çocuk babası İbrahim Tutkaç’ın cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi Cemevi’nde yapılan tören sonrası merkeze bağlı Tarhan Köyü mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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