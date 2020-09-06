Genç yaşında kansere yenik düştü
Ankara'da kanser tedavisi gören 21 yaşındaki Çorumlu genç kız, yaşama tutunamadı.
Güncel 06.09.2020, 18:41
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Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Menekşe Taş, kemik iliği ameliyatı olmuştu.
Menekşe Taş’ın vefatı Çorum’da derin üzüntüyle karşılandı.
Genç kızın cenazesi, dün Karapürçek Köyü'nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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