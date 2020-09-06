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Genç yaşında kansere yenik düştü

Ankara'da kanser tedavisi gören 21 yaşındaki Çorumlu genç kız, yaşama tutunamadı.

Güncel 06.09.2020, 18:41
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Genç yaşında kansere yenik düştü

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Menekşe Taş, kemik iliği ameliyatı olmuştu.

Menekşe Taş’ın vefatı Çorum’da derin üzüntüyle karşılandı.

Genç kızın cenazesi, dün Karapürçek Köyü'nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)

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