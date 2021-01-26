Genç Saadet’ten “e-konferans”
Saadet Partili gençler, “e-konferans” yöntemiyle ekonomi konulu bir etkinlik gerçekleştirecek.
Güncel 26.01.2021, 19:35
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Prof. Dr. Halil İbrahim Sugözü’nün “faiz sömürüsü ve adil ekonomik sistem” konulu e-konferansı, 27 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20.00’de “gencsaadetcorum” hesabının sosyal paylaşım sitelerinden yayınlanacak. (Haber Merkezi)
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