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Genç Saadet’ten “e-konferans”

Saadet Partili gençler, “e-konferans” yöntemiyle ekonomi konulu bir etkinlik gerçekleştirecek.

Güncel 26.01.2021, 19:35
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Genç Saadet’ten “e-konferans”

Prof. Dr. Halil İbrahim Sugözü’nün “faiz sömürüsü ve adil ekonomik sistem” konulu e-konferansı, 27 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20.00’de “gencsaadetcorum” hesabının sosyal paylaşım sitelerinden yayınlanacak. (Haber Merkezi)

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