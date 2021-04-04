Genç polis toprağa verildi

2 hafta önce geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Çorumlu polis memuru Adem Çınar (26), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

21 Mart’ta Çorum’a gelirken Merzifon-Çorum yolunun 21. kilometresinde aşırı yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası yapan Samsun Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Adem Çınar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Merzifon Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çorumlu Polis Memuru Adem Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum polis memuru Adem Çınar'ın cenazesi, Cumartesi günü Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü'nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)

