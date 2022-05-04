Genç polis memuru yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Havza Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Serap Lale, Çorum istikametine seyir halindeyken aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartılan genç polis, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Serap Lale'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.



