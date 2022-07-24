Genç Parti’de Merkez İlçe Başkanı Çağdaş Can oldu

Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, partilerinin Merkez İlçe Başkanlığı görevine Çağdaş Can’ın getirildiğini bildirdi.

Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Çağdaş Can’a yeni görevinde başarılar dileyen Engin Erenler, ilçelerde de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Parti olarak 2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere veya olası bir erken seçime hazır olduklarını ifade eden Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, teşkilatlarda görev almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.

(Haber Merkezi)

