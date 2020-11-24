Genç öğretmenler yemin etti

Yemin töreninin hemen ardından ise öğretmeler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Yarışmada birinci olan Mimar Sinan Ortaokulu öğretmeni Hasan Danlı, ikinci olan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Emre Darmancı ve üçüncü olan 23 Nisan Ortaokulu öğretmeni Emel Aktı’ya ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı verdi.

Öğretmenevi’nde düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın yanı sıra bazı okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

(Haber Merkezi)