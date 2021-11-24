Genç öğretmenler yemin etti

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Yemin töreninin hemen ardından ise öğretmeler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Yarışmada birinci olan Hakan Önsöz’e ödülünü AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ikinci olan Ferit İnce’ye ödülünü Garnizon Komutanı Per. Alb. Murat Serdar Emeksiz ve üçüncü olan Emel Aktan’a ödülünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi. (Taner ŞİMŞEK)

