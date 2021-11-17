Genç öğretmen vefat etti
Güncel 17.11.2021, 19:19
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Başkent Ankara’da özel bir okulda görev yapan Çorumlu hemşehrimiz öğretmen Cengiz Güler, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Çorumlu öğretmen Güler’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Çatkara Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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