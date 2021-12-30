Genç öğretmen sınıfta ders anlatırken kalbine yenildi

41 yaşında hayata veda eden Zeki Arıcı, Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nden Satı Yüksel’in kızı Nermin Yüksel Arıcı’nın eşi, Yapı Kredi Bankası Samsun Şube Müdürü Haydar Yüksel, Nesrin, Nevin ve Dr. Elvan Yüksel'in eniştesi olan, Eskimalatya- Toygar’da bulunan Battalgazi Şehit Ahmet Fırat İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Zeki Arıcı önceki gün okulda öğrencilerine ders anlattığı sırada bir anda fenalaştı.

Okula çağrılan 112 ekibinin müdahale ettiği öğretmen, kurtarılamadı. Genç öğretmenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Zeki Arıcı’nın cenazesi, Malatya’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları, sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

