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Genç öğretmen kansere yenildi

Manisa'da öğretmenlik yapan Çorumlu Gamze Elif, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybetti.

Güncel 24.12.2020, 19:15
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Genç öğretmen kansere yenildi

Çorum'un İskilip İlçesine bağlı Elmalı Köyü nüfusuna kayıtlı genç öğretmenin ölüm haberi büyük üzüntü yarattı.

Gamze Elif’in Elmalı Köyü’nden Atıf Dilbaz’ın kızı olduğu, Manisa’da öğretmen olarak görev yaptığı, kanser tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayata veda ettiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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