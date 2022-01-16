Genç öğretmen, hayatını kaybetti

Ankara’da ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Çorumlu Serap Özkan (36), hayata veda etti.

Çorum merkez Kozluca Köyü’nden Necati Özkan'ın kızı olan Serap Özkan’ın vefatı ailesi ve sevenlerini büyük bir üzüntü içinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Kozluca Köyü’nde toprağa verildi.

Genç yaşta hayata veda eden Serap Özkan’ın, SSK'da memur olan kardeşi Fedai Özkan da 2021 yılı içerisinde genç yaşta hayatını kaybetmişti. Özkan ailesi, iki büyük acıyı üst üste yaşadı. (Haber Merkezi)

