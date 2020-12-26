Genç nakliyeci kalbine yenildi
Çorum’da bir nakliyat firmasında çalışan Yakup Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 26.12.2020, 16:00
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Çorum'da ikamet eden, nakliyeci Hüseyin Şimşek ve Osman Şimşek'in kardeşi, Osmancık Nüfus Müdürlüğü’nde çalışan Latif Şimşek'in amcası, Börekçiler Nakliyatta çalışan Yakup Şimşek vefat etti.
50 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Yakup Şimşek'in ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi Çorum'un Dodurga İlçesine bağlı Berk Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. (Haber Merkezi)
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