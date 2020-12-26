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Genç nakliyeci kalbine yenildi

Çorum’da bir nakliyat firmasında çalışan Yakup Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 26.12.2020, 16:00
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Genç nakliyeci kalbine yenildi

Çorum'da ikamet eden, nakliyeci Hüseyin Şimşek ve Osman Şimşek'in kardeşi, Osmancık Nüfus Müdürlüğü’nde çalışan Latif Şimşek'in amcası, Börekçiler Nakliyatta çalışan Yakup Şimşek vefat etti.
50 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Yakup Şimşek'in ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. 
Merhumun cenazesi Çorum'un Dodurga İlçesine bağlı Berk Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. (Haber Merkezi)

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