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Genç müteahhit kansere yenildi

Çorum'un tanınmış simalarından müteahhit Yaşar Şentürk, genç yaşta kanser hastalığına yenik düştü.

Güncel 12.12.2020, 12:27
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Genç müteahhit kansere yenildi

Çorum'un tanınmış simalarından müteahhit Yaşar Şentürk, genç yaşta kanser hastalığına yenik düştü.

Evli ve iki çocuk babası olan Yaşar Şentürk'ün ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yaşar Şentürk, kısa bir süre önce de babasını kaybetmişti. Çorum'un İskilip İlçesine bağlı Karaburun Köyü nüfusuna kayıtlı Yaşar Şentürk'ün ölüm haberi sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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