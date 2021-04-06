Genç MÜSİAD’dan Rektör Öztürk ziyareti

Çorum’da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kongre ile göreve gelen Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ile beraberindeki yönetimi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Erdem Arslan ve yeni yönetimi, Rektör Öztürk’e hem yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de ortak hayata geçirilebilecek olan projelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Genç MÜSİAD heyetine nazik ziyareti için teşekkür eden Rektör Öztürk de Arslan ve yönetimine çalışmalarında başarı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

