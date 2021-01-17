Genç müdüre hüzünlü veda

Mecitözü yolunda Elvançelebi mevkiinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel, hayatını kaybetmişti. Erkan Temel (42)’in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Nebi Ersever (55) idaresindeki 42 EDF 18 plakalı TIR ve Yaşar Seçkin (48) idaresindeki Mecitözü Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Elvançelebi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Temel hayatını kaybetti. Yaralanan kamyon sürücüleri ise olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında Çorum’da bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’un Mecitözü İlçesi nüfusuna kayıtlı evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Erkan Temel’in ölüm haberi kentte büyük üzüntü yarattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)