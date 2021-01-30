Genç Malumat Dergisi yayın hayatına başladı

Okul tarafından uzaktan eğitime geçildiği süreçten bu yana eğitim faaliyetleri dışında okul bünyesinde öğrencilerin evde kaliteli vakit geçirmelerine yönelik birçok faaliyet yürütülüyor. Çevrimiçi önemli şahsiyetler öğrencilerle buluşturuluyor, ayrıca öğrencilere yönelik eğitici faaliyetler yapılarak ulusal ve uluslararası projelerle deneyimler kazandırılıyor.

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İHL’de bu çalışmaların yanı sıra okul öğrencilerinin kendi araştırmaları ile oluşturduğu “Genç Malumat” adlı bilim, kültür, araştırma ve eğlence dergisi ilk sayısı ile yayın hayatına başladı. Derginin ilk sayının ana teması “Okula Özlem” olarak belirlendi.

Okul Müdürü Şahin Çalışkanoğlu, derginin koordinatörü Çağlar Aktürk ve dergi ekibinde yer alan öğrenciler ana temayı kaleme alan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya teşekkür ziyareti yaptı. Ziyarette Sarı’ya derginin ilk sayısı takdim edildi.

Uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalar, çeşitli faaliyetler ve okulun projeleri hakkında Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı bilgilendirilirken, okulun kurucusu olduğu uluslararası eTwinning projesi “Uçur Hayalleri’ni ve ulusal “Mutlu Et Örnek Ol” isimli eTwinning projelerinin 2021 yılı takvimleri de hediye edildi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı da heyete kitap hediye etti.

(Haber Merkezi)