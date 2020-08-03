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Genç kız yaşamına son verdi

Çorum’un Yaylacık köyünde, 19 yaşındaki genç kızın, annesinin mezarı başında ağaca asılmış cesedi bulundu.

Güncel 03.08.2020, 18:53
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Genç kız yaşamına son verdi

Yaylacık’tan 50 yaşındaki Cengiz Şahbaz’ın evlendiği, Ayşe adını alan Rumen eşi, 10 yıl önce hayatını kaybetmiş, köy mezarlığına defnedilmişti.

Çiftin 19 yaşındaki kızları Melisa’nın, Yaylacık Mezarlığı’nda ağaca asılmış cesedini, kabir ziyaretine giden bir köylü buldu.

Olay, Yaylacık köyünü mateme boğdu.

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