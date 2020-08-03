Flaş HaberYakup Alkan tamam!
Genç kız yaşamına son verdi
Çorum’un Yaylacık köyünde, 19 yaşındaki genç kızın, annesinin mezarı başında ağaca asılmış cesedi bulundu.
Güncel 03.08.2020, 18:53
4566
Yaylacık’tan 50 yaşındaki Cengiz Şahbaz’ın evlendiği, Ayşe adını alan Rumen eşi, 10 yıl önce hayatını kaybetmiş, köy mezarlığına defnedilmişti.
Çiftin 19 yaşındaki kızları Melisa’nın, Yaylacık Mezarlığı’nda ağaca asılmış cesedini, kabir ziyaretine giden bir köylü buldu.
Olay, Yaylacık köyünü mateme boğdu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
|İmsak
|03:50
|Güneş
|05:32
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:44
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:35