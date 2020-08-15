Genç kız trafik kazasında yaşamını yitirdi

Çorumlu Ceren Keskin, Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de otomobilleri ile seyir halinde iken aniden önlerine çıkan köpeğe çarpan Çorum'un Mecitözü ilçesi Boyacı Köyü nüfusuna kayıtlı Keskin ailesi, köpeğin durumunu merak ederek araçlarından indikleri esnada arkalarından gelen TIR'ın altında kaldı.

Kazada Ceren Keskin hayatını kaybederken, anne ve baba ise yaralandı. Baba İbrahim Keskin, kazayı hafif atlatırken, anne Keskin'in ise halen tedavi gördüğü öğrenildi.

Genç kızın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)