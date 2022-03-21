Genç kız intihara kalktı, polis son anda engelledi
Çorum’da bunalıma giren lise öğrencisi bir genç kız intihara kalkıştı. İntihar girişimi Ankara yolu üzerindeki Sosyal Bilimler Lisesi yakınında bulunan ve yapımı süren üç katlı bir binada meydana geldi.
Güncel 21.03.2022, 19:19
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A.Y isimli genç kızın intihar girişimi haberinin alınması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlem alınırken, genç kızın atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çadır açtı.
Yarım saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince sivil bir polis genç kızın dalgınlığından yararlanarak yakaladı. Bu sırada genç kız polise direnmesine rağmen güçlükle aşağıya indirildi.
Önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen genç kızın ismi açıklanmazken polis soruşturmasını sürdürüyor.
(Yusuf ÇINAR)
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