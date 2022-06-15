Genç kız her yerde aranıyor
Çorum’un Osmancık İlçesinde 20 yaşındaki genç kız kayboldu.
Güncel 15.06.2022, 10:44 15.06.2022, 12:37
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Güney Mahallesi’nde dün saat 14.30 sıralarında biraz dolaşmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Elif Akıllı’nın yakınları kızlarını her yerde arıyor. Durumu hemen emniyete bildiren aile Elif’i gören veya haber alan kişilerin 112’i ya da 05436435419 nolu telefonu aramasını istiyor. Midesinden rahatsızlığı olan Elif’in bir yerde düşüp bayılmasından endişe ediliyor.
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