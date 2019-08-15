Genç kız evden kaçtı

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Kadıkırı Köyü’nde ikamet eden 24 yaşındaki A.Ö isimli genç kız beraber ikamet ettiği aile fertlerine kapının önünde oturacağını söyleyerek evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği belirtildi.

Genç kızın kendisine ait çantasını ve eşyalarını da alarak evden ayrıldığının tespit edildiği, yapılan araştırmalarda A.Ö. isimli kadının, evinin önüne gelen siyah renkli bir araca kendi rızası ile binerek köyden uzaklaştığının tespit edildiği vurgulandı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)