Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96579
ALTIN
273.446
DOLAR
5.5553
STERLİN
6.7342
EURO
6.1672

Genç kız evden kaçtı

Çorum’da 24 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu.

Genç kız evden kaçtı

Çorum’da 24 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
Genç kız evden kaçtı

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Kadıkırı Köyü’nde ikamet eden 24 yaşındaki A.Ö isimli genç kız beraber ikamet ettiği aile fertlerine kapının önünde oturacağını söyleyerek evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği belirtildi.

Genç kızın kendisine ait çantasını ve eşyalarını da alarak evden ayrıldığının tespit edildiği, yapılan araştırmalarda A.Ö. isimli kadının, evinin önüne gelen siyah renkli bir araca kendi rızası ile binerek köyden uzaklaştığının tespit edildiği vurgulandı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Nütrisyon eğitim programı düzenlendi
Nütrisyon eğitim programı düzenlendi
Erkeklerin %41’i sigara içiyor
Erkeklerin %41’i sigara içiyor
“Millet Kafe” hizmette
“Millet Kafe” hizmette
Otomotiv yatırımlarına yeni teşvikler getirildi
Otomotiv yatırımlarına yeni teşvikler getirildi
Ceylan ve Ahlatcı’dan şehit ailesi ve huzurevine ziyaret
Ceylan ve Ahlatcı’dan şehit ailesi ve huzurevine ziyaret
Hanefi Özdemir özlem giderdi
Hanefi Özdemir özlem giderdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim