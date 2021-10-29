Genç kız aranıyor

Çorum'da yaşayan 16 yaşındaki Dilan A'dan ailesi 5 gündür haber alamıyor.

Evinden ayrıldıktan sonra en son Kale Mahallesi Ata Caddesi civarında ortadan kaybolduğu belirtilen genç kızı görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 ihbar hattından polise bilgi vermesi veya 0552 935 15 38 numaralı telefona bildirmesi istendi.

(Haber Merkezi)