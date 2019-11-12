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Genç kız 5. kattan atladı

Beşinci kattaki evinin penceresinden atlayarak intihara girişiminde bulunan 20 yaşındaki H.S, ağır yaralandı.

Genç kız 5. kattan atladı

Beşinci kattaki evinin penceresinden atlayarak intihara girişiminde bulunan 20 yaşındaki H.S, ağır yaralandı.

12 Kasım 2019 Salı 19:52
Genç kız 5. kattan atladı

Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre bir süredir işsizlik nedeniyle bunalımda olduğu iddia edilen 20 yaşındaki H.S. isimli genç kız, odasının penceresine çıktı. Bu sırada odasına giren annesi A.S.’yi gören H. S., pencereden aşağı atladı. Evin arka bahçesine düşen genç kızın ailesi hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra genç kız, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre H. S.’nin bir süredir işsizlik nedeniyle bunalımda olduğu, bu nedenle intihar etmeye çalıştığı öğrenildi.

20 yaşındaki genç kızın hastanede tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Yusuf ÇINAR)

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