Genç kadın çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre çeşitli sorunlar yaşadığı öne sürüleh S.Ç.,çatıya çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Ara ara çatının uç kısmına yaklaşarak aşağı atlamak isteyen genç kadın , zor anlar yaşattı

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından S.Ç., ikna edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.