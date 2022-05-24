Genç iş insanları dernek kurdu

Kısa adı Çorum GİAD olan Çorum Genç İş İnsanları Derneği, Burak Küçükbenli ve arkadaşları tarafından kuruldu.

Fuar Alanı karşısı Turkuaz Doğa Apartmanı altındaki Dernek Merkezi, 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00’de törenle açılacak. Açılıştan sonra da 51 üyeli derneğin ilk genel kurulu yapılacak.

Derneğin Kurucu Başkanı Burak Küçükbenli, Başkan Vekili Mehmet Fatih Altan, Yönetim Kurulu üyeleri Taha Müftüoğlu ve Ayberk Alpoğlu, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a açılış davetiyesini ilettiler. (Taner ŞİMŞEK)

