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Genç garson kalbine yenildi

Sungurlu'da bir çok işletmede garsonluk yapan Yusuf Ergişi genç yaşta kalbine yenik düştü.

Güncel 11.01.2021, 22:47
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Genç garson kalbine yenildi

Geçirdiği ani kalp krizi sonucu fenalaşan Yusuf Ergişi, yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergişi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

39 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Ergişi'nin cenazesi öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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