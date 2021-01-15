Genç esnafın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Olay sabah saatlerinde Alaybey Sokak’ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Mehmet Biçer’in öldüğünü belirledi.

Mehmet Biçer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekonomik bunalımdan çıkamayarak işyerinde intihar ettiği öğrenilen Biçer’in vefatı başta ailesi yakınları olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Çorum’un tanınmış esnaflarından merhum İlyas Biçer’in oğlu, Hüseyin Biçer’in ağabeyi olan İmamoğlu Tekstil ortaklarından Mehmet Biçer’in cenazesi ise Ulumezar’da kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

