Flaş HaberÇorum’da deprem
Genç esnaf, sevenlerini üzdü
Çorum'un tanınmış ayakkabıcı esnafından Osman Çoksoy, geçirdiği elim bir kaza sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.
Güncel 30.09.2021, 22:49 30.09.2021, 22:50
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Genç esnafın ölüm haberi, Çorum'da büyük üzüntü yarattı.
Gürcü Bayram olarak tanınan Bayram Çoksoy'un oğlu, CHİİ Ayakkabı sahibi Selami Çoksoy'un kardeşi olan Osman Çoksoy, geçtiğimiz Perşembe günü kaza geçirmesi sonucu ağır yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Osman Çoksoy'un cenazesi, Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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