Genç emlakçı Ömer Avşar hayatını kaybetti
Çorum'da faaliyet gösteren Yuvakur Gayrimenkul firması sahibi Ömer Avşar, yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 29.10.2021, 19:08
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Çorum’da emlakçılık sektöründe tanınan bir isim olan Ömer Avşar'ın amansız hastalık sonucu genç yaşta vefatı sevenleri tarafından büyük üzüntüye neden oldu.
Ömer Avşar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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