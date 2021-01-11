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Genç Diş Hekimi kliniğini açtı

Diş Hekimi Fatih Mehmet Kaya, Vergi Dairesi arkasında bulunan kliniğinde “ağız, çene ve diş sorunu” ile ilgili her türlü hizmeti vermeye başladı.

Güncel 11.01.2021, 23:48
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Genç Diş Hekimi kliniğini açtı

Ağız, çene ve diş sorunu olan herkesin klinikte tedavisinin yapıldığını söyleyen Kaya, tedavi öncesi ve sonrasında pandemi kurallarına özel önem verdiklerini belirterek, “Siper-önlük, maske takibi ile birlikte her hasta arasında klinik 15 dakika boyunca havalandırılıyor. Ateş ölçerlerle hastanın ateşi ölçüldükten sonra girişte HES kodu sorgulanıyor” dedi.

1995 Kayseri-Melikgazi doğumlu olan Diş Hekimi Kaya, ilk ve orta öğrenim eğitimini Amasya-Taşova’da, lise eğitimini Amasya’da tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni 2020 yılında bitirdi.

Mesleki gelişimini ileriye taşıyacağından dolayı Çorum’u tercih ettiğini belirten Kaya’nın kliniği, Yavruturna Mahallesi 2. Sokak No 3/C adresinde Vergi Dairesi arkasında bulunuyor. (Haber Merkezi)

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