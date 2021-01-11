Genç Diş Hekimi kliniğini açtı
Diş Hekimi Fatih Mehmet Kaya, Vergi Dairesi arkasında bulunan kliniğinde “ağız, çene ve diş sorunu” ile ilgili her türlü hizmeti vermeye başladı.
Ağız, çene ve diş sorunu olan herkesin klinikte tedavisinin yapıldığını söyleyen Kaya, tedavi öncesi ve sonrasında pandemi kurallarına özel önem verdiklerini belirterek, “Siper-önlük, maske takibi ile birlikte her hasta arasında klinik 15 dakika boyunca havalandırılıyor. Ateş ölçerlerle hastanın ateşi ölçüldükten sonra girişte HES kodu sorgulanıyor” dedi.
1995 Kayseri-Melikgazi doğumlu olan Diş Hekimi Kaya, ilk ve orta öğrenim eğitimini Amasya-Taşova’da, lise eğitimini Amasya’da tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni 2020 yılında bitirdi.
Mesleki gelişimini ileriye taşıyacağından dolayı Çorum’u tercih ettiğini belirten Kaya’nın kliniği, Yavruturna Mahallesi 2. Sokak No 3/C adresinde Vergi Dairesi arkasında bulunuyor. (Haber Merkezi)
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