Genç ÇORİMDER, Genç Gönüllüler Buluşması’na katıldı

Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşmasının ikinci gününde Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftci birer konuşma yaparken Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık da “Toplum İçin Gönüllülük Neyi İfade Ediyor?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Programda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de gençlere yurtdışındaki faaliyetlerinden ve gönüllü çalışmalarından bahsetti. Buluşmada ÖNDER eski Genel Başkanı Halit Bekiroğlu gençlere gönüllülük alanında bir yol haritası sunarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Cemal Sofuoğlu ise bakanlık olarak 2019 yılını gönüllülük yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, bazı rakamsal bilgiler verdi.

Buluşmanın ikinci gününde gençler iki grup halinde sivil toplum ve gönüllülük, gönüllü olmak ne demektir ve gönüllülük faaliyetlerinde ekip çalışması konularını tartıştı. İlk grupta Nevşehir Avanos Anadolu İHL öğrencisi Ali Çiftci, Sakarya Akyazı Anadolu İHL öğrencisi Kaşif İslam Dedecan ve İstanbul Sarıyer Ayazağa Anadolu İHL öğrencisi Muhammed Emin Düğün konuşmacı oldu. İkinci grupta ise Adana Seyhan Tepebağ Anadolu İHL’den Mervenur Güneri, Balıkesir Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İHL’den Nisa Neris Akkaya ve İstanbul Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İHL’den Esma Ceyda Erdoğan konuştu.

İmam hatip korosunun konser verdiği programda ayrıca bir Kardeşlik Gecesi düzenlendi. Gecede, musiki programı uygulayan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Gençlik Korosu, ezgiler ve ilahilerden oluşan bir konser verdi. Salavatı şerife ve “Adı güzel kendi güzel Muhammed” isimli ilahiyle konserine başlayan koro, Şehit Tahtında, Yemen Türküsü, Sevdim Seni Mabuduma, Çanakkale Türküsü, Bil Oğul Vatanına Göz Dikeni Ez Oğul, Selam İmam Hatiplim isimli parçaları seslendirdi.

(Haber Merkezi)