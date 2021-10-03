“Genç Çiftçi Projesi’nden 677 genç çiftçi yararlandı”

İl Genel Meclisi’nde Ekim ayı olağan toplantılara haftasonu yapılan iki oturumla devam edildi. Mehmet Bektaş başkanlığında bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantılarda nüfuslarının düşmesi sebebi ile belde statüsünden köy statüsüne dönüşen Sungurlu Arifegazili, Sungurlu Demirşeyh, Ortaköy Karahacip ve Boğazkale Yekbaş köyleri için hazırlanan nazım imar planları hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu görüşülerek kabul edildi.



Buna göre Komisyon Başkanı Süleyman Ateş, 12.11.2012 tarihinde köy statüsüne dönüşen Sungurlu Arifegazili, Sungurlu Demirşeyh, Ortaköy Karahacip ve Boğazkale Yekbaş köyleri için plan müellifince hazırlanan İlave – Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu’nu görüştüklerini, Arifegazili köyü için 2040 yılında 3 bin, Demirşeyh köyü için 2040 yılında 3 bin, Karahacip köyü için 2040 yılında 2 bin 250 ve Yekbaş köyü için ise 2040 yılında 2 bin 900 nüfus için planlamayı uygun bulduklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısında ayrıca okullardaki uyuşturucu ve bonzai gibi maddelerin durumu ile ilgili önerge Çevre ve Sağlık Komisyonu; yaz döneminde yapılan spor faaliyetlerinden gençlerin yararlanma durumu ile ilgili önerge Gençlik ve Spor Komisyonu, çiftçinin gelirini artırmaya yönelik desteklerle ilgili önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, ilimiz genelinde kayıp insanların durumu ile ilgili önerge ise AR-GE Komisyonu’na oybirliği ile incelenmek üzere havale edildi.



İl Genel Meclisi’nin üçüncü oturumunda ise ilimiz genelinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarla ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu’nun raporu ele alındı.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde Tarım Bakanlığı’nın uyguladığı Genç Çiftçi projesi ile ilgili AR-GE Komisyonu’nun hazırladığı rapor da bu toplantıda görüşüldü. Buna göre 2016-2017 ve 2018 tarihleri arasında uygulanan, başvurusu onaylanan genç çiftçilere 30 bin TL destek ödemesi yapılan Genç Çiftçi Projesi’nden toplam 677 gencin yararlandığı bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)